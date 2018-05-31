Бариев: Поначалу многие представители власти не верили в способность Казани принять Универсиаду

Депутат Государственной Думы РФ вспомнил победу столицы Татарстана в заявке на право проведения Универсиады-2013.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Депутат Государственной Думы РФ Марат Бариев в день десятилетия победы Казани в заявочной кампании на право проведения Универсиады-2013 заявил, что поначалу многие представители власти в Москве не верили в способность Татарстана принять Студенческие игры.

В 2008 году, когда Казань получила право проведения Универсиады-2013, Бариев занимал пост министра по делам молодежи и спорту Татарстана. «Республика готовилась к тысячелетию Казани, и Минтимер Шаймиев (в то время Президент Татарстана — прим. Т-и) поставил перед всеми ведомствами задачу организовать масштабные события в городе, чтобы оставить заметный след при праздновании тысячелетия. Мы стали думать, что же можем организовать и провести. Естественно, Олимпиаду и чемпионат мира по футболу нам никто не даст, а мировые первенства по другим видам спорта казались мелковатыми. И тогда мы пришли к идее принять Универсиаду — в то время это соревнование как раз проходило в турецком Измире», — подчеркнул спикер.

По словам Бариева, первым возможностью принять Универсиаду всерьез увлекся первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Состояние спортивной инфраструктуры города было бедное — у нас был Центральный стадион, ледовый Дворец спорта, бассейн „Синтез“ и недавно открытый „Баскет-Холл“. Это были наши крупнейшие объекты, наша гордость. Подумав об Универсиаде и обосновав ее по-своему, мы начали проводить консультации со спортивной властью в Москве, с другими структурами. К сожалению, большинство нас не поддерживали, говорили: „Где Казань и где Универсиада?“. Первым тогда заинтересовался Минтимер Шарипович (Шаймиев – прим. Т-и) — попросил объяснить, что это и как. Через несколько дней он позвонил и сказал: „Давайте, занимайтесь“. Мы стали прорабатывать разные варианты. Тогда мы подключились к этой работе поздно и последними сдали заявку на проведение Универсиады 2011 года. С этого начиналась история. Вера казанцев и татарстанцев заразила и федеральные органы власти. Тогда нас очень поддержал Вячеслав Фетисов, который руководил „Росспортом“. Он добился, чтобы Правительство России написало гарантийное письмо, поддержав заявку Татарстана», — отметил депутат Госдумы.