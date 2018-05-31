Авакова удивила реакция международных организаций на инсценировку убийства Бабченко

Ряд международных организаций раскритиковал спецоперацию СБУ с инсценировкой убийства журналиста.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Глава МВД Украин Арсен Аваков выразил недоумение по поводу критики международными организацияи спецоперации СБУ с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мне удивительны заявления многих международных организаций, „что это такое — дезинформировали общество“. Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит?» — сказал Аваков.

Министр признался, что его шокируют «такие заявления неких международных авторитетов». Правоохранительным органам следует руководствоваться безопасностью страны, а не общественным мнением, отметил он.