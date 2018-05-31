Авакова удивила реакция международных организаций на инсценировку убийства Бабченко

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Глава МВД Украин Арсен Аваков выразил недоумение по поводу критики международными организацияи спецоперации СБУ с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Мне удивительны заявления многих международных организаций, „что это такое — дезинформировали общество“. Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит?» — сказал Аваков.
Министр признался, что его шокируют «такие заявления неких международных авторитетов». Правоохранительным органам следует руководствоваться безопасностью страны, а не общественным мнением, отметил он.
Следующая новость
Косов, который ехал в такси с празднования, в какой-то момент предложил водителю такси поменяться, так как тот, по его мнению, медленно ехал.
Скриншот документа певица опубликовала в своем Instagram`e.
Главным наследием казанской Универсиады Ильсур Метшин назвал молодых профессионалов.
Официальный представитель Казанского Кремля рассказала, где предпочитает обедать.
Депутат Государственной Думы РФ вспомнил победу столицы Татарстана в заявке на право проведения Универсиады-2013.
Конференция RELEF CENTRE FASHION SHOW-Kazan состоялась в казанском отеле «Ривьера».
Корейская легковушка вылетела в кювет на 1057 км трассы М7.
Рафис Камалиев признан виновным в получении взятки.
31 маяРустам Абдулхаков: «Во время ЧМ-2018 «Казэнерго» продолжит ремонт теплосетей там, где это не повлияет на комфорт жителей и гостей города»
31 мая«Главный архитектор в городе — это второй мэр!»: известные люди рассуждают о градостроительных задачах Набережных Челнов