Путин призвал спецслужбы выявлять тайные ячейки террористов

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин призвал выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористов. Об этом он сообщил в Кремле на церемонии представления офицеров и прокуроров, получивших назначения на высшие должности и высшие воинские звания, передает ТАСС.
«Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций», — цитирует агентство слова российского лидера.
Он отметил, что по статистике число терактов на территории России в последние годы сокращается. При этом Путин поручил «наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом».
«Большой комплекс задач стоит сегодня перед сотрудниками ФСБ России, прежде всего, в сфере противодействия терроризму», — сказал глава государства.
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