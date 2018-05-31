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Татар-информ

31 мая 2018, 15:42

Экономика и финансы

Рельеф-Центр представил шоу канцелярской моды в Казани

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Фото: Пресс-служба Рельеф-центр


Конференция RELEF CENTRE FASHION SHOW-Kazan состоялась в казанском отеле «Ривьера».

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 21-22 мая 2018 года в Казани состоялось значимое для канцелярского рынка событие — конференция RELEF CENTRE FASHION SHOW-Kazan, организованная лидером оптовой дистрибьюции товаров для офиса, учебы и творчества компанией «Рельеф-Центр». Ранее подобное мероприятие проходило в Рязани, где вызвало множество положительных отзывов со стороны поставщиков и продавцов канцелярских и офисных принадлежностей из центрального федерального округа.

«Рельеф-Центр и раньше организовывал подобные встречи, чтобы в деловом формате обсудить новинки и тенденции развития канцелярского рынка. В этом году мы решили создать новый формат наших встреч с показом модных новинок, интерактивом, демонстрацией рекламных роликов, большой выставочной зоной и уникальной шоу-программой. Ключевые партнеры и клиенты компании со всей страны смогли лицом к лицу пообщаться с руководством Рельефа, провести важные переговоры и одновременно получить полную консультацию по представленным новинкам канцелярского рынка», — рассказала руководитель отдела маркетинга Рельеф-Центра Галина Ловкина. 

Республика Татарстан — отчасти новый для компании регион, который раньше обслуживался подразделениями в других областях. Филиал в Казани открылся в прошлом году и на конференции Рельеф-Центр рассказал гостям из Республик Башкортостан, Коми, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, Кировской, Ульяновской, Оренбургской областей и других регионов страны о своих новых возможностях и стратегии развития.

Казанский отель «Ривьера» на два дня превратился в огромную выставку новинок отечественных и зарубежных торговых марок. Современные, инновационные, эксклюзивные образцы ручек и карандашей, коллекции тетрадей и блокнотов, стенды с фломастерами, красками и всевозможными наборами для творчества, школьный текстиль и другие товары привлекали внимание яркими дизайнами и никого не могли оставить равнодушным. 

Открыл конференцию коммерческий директор Рельеф-Центра Павел Голубев. Он рассказал о компании, ее стратегии и планах развития.

Генеральным партнером мероприятия выступила компания ГАММА. На конференции со своими выставками и презентациями выступили представители таких известных брендов, как Berlingo, ArtSpace, OfficeSpace, Мульти-Пульти, OfficeClean, Milan, Crown, MunHwa, Erich Krause, GP, Stabilo, Schneider, Grizzly, BG, Jovi, Parker, PaperMate, Mondi, Pilot, Citizen и Bic. Особенно актуальными на выставке стали новинки торговой марки Hatber, посвященные чемпионату мира по футболу 2018. Во время их презентации на сцену вышли чемпионы России по футбольному фристайлу и показали гостям настоящий мастер-класс. 

В конце мероприятия Павел Голубев вручил подарки клиентам в номинации за стратегическое партнерство и вклад в развитие торговых марок компании.

Завершилась конференция RELEF CENTRE FASHION SHOW — Kazan праздничным гала-ужином с участием резидентов из Camedy Club и выступлением популярных артистов.

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