Фото: ГУ МЧС по РТ
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 54-летняя автоледи на «Хендэ» пострадала в ДТП в Набережных Челнах, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение об аварии на 1057-м км трассы М7 пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в четверг, 31 мая, в 10:35. Очевидцы сообщили, что легковой автомобиль «Хендэ Солярис» вылетел с дороги в кювет.
К месту аварии прибыли спасатели Приволжского регионального отряда МЧС России. Они отключили аккумулятор у разбитого автомобиля и оказали пострадавшей женщине-водителю первую медицинскую помощь, после чего передали ее в руки медикам скорой помощи.
Автоледи на карете скорой помощи доставили в больницу.
Никто из пассажиров легковушки в аварии не пострадал.
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