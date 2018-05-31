Детская железная дорога в Казани откроет летний сезон пассажирских перевозок

ДЖД открывает летний сезон в День защиты детей.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Детская железная дорога (ДЖД) в Казани откроет летний сезон пассажирских перевозок с 1 июня. В этом году на ДЖД более 800 юных железнодорожников из Ижевска, Агрыза, Зеленого Дола, Канаша и Кизнера пройдут учебно-производственную практику в качестве машинистов, путейцев, движенцев и вагонников. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

К открытию сезона подготовлены праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. В частности, концерт, конкурсы, а также торжественная линейка воспитанников Детской железной дороги. Кроме того, гости праздника смогут прокатиться от станции Молодежная до Изумрудной и обратно на поезде «Радуга», который сделает четыре рейса. Уже по традиции в этот день проезд для всех детей будет бесплатный.

Детская железная дорога была открыта в Казани в 2007 году. Она расположена в лесопарковой зоне «Лебяжье». Поезд следует от станции Молодежная до Изумрудной, имеет две остановочные платформы – «Березовая роща» и «Спортивная». Общая протяженность путей составляет более 4 км.

ДЖД представляет собой железнодорожную модель, которая позволяет организовать весь процесс пассажирских перевозок с использованием настоящего подвижного состава, действующих устройств и аппаратов.