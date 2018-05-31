В Казани осудили капитана полицейского катера, покрывавшего кражи топлива

Рафис Камалиев признан виновным в получении взятки.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Александр Елисеев). Вахитовский районный суд Казани в особом порядке рассмотрел дело бывшего капитана полицейского катера, который покрывал кражи топлива, более того передавал преступникам информацию о проводимых на Волге рейдах.

Экс-полицейского признали виновным в получении взятки.

«В мае прошлого года Камалиев на базе катеров встретился с Хайруллиным. Хайруллин предложил Камалиеву простить пять тысяч рублей долга и заплатить десять тысяч рублей в том случае, если тот сокроет факт противоправных действий, а также в дальнейшем будет предоставлять информацию о проводимых на реке рейдовых мероприятий», – зачитал гособвинитель.

Камалиев согласился «предать честь мундира», и закрыл глаза на то, что Хайруллин с приятелями крали судовое топливо. Согласно обвинительному заключению сумма нанесенного ущерба судоходной компании превысила полмиллиона рублей – по этому факту возбуждено отдельное уголовное дело.

«Мой подзащитный сразу признал свою вину и раскаялся. Он активно сотрудничал со следствием и благодаря его показанием, в том числе, удалось раскрыть более крупное преступление», – отметил защитник Камалиева.

В прениях сторона обвинения запросила для Камалиева три года лишения свободы.

«Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Своими показаниями я активно помогал следствию. Прошу строго меня не наказывать: у меня семья, двое детей и кредит на жилье. Без меня моя семья может оказаться на улице. Если наказание будет не связано с лишением свободы, я уже завтра выйду на новую работу», – сказал Камалиев.

Принимая во внимание все обстоятельства, суд приговорил бывшего капитана полицейского судна к трем годам условно. Кроме того, суд лишил Камалиева звания капитана полиции.