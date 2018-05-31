Лукашевич: Выводы по крушению Boeing на Украине сделаны поспешно

Постпред РФ при ОБСЕ считает, что международная следственная группа выдвинула версию катастрофы в условиях формальной незавершенности расследования.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил международную следственную группу по крушению MH17 в поспешности выводов, сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент у Генеральной прокуратуры России находятся на рассмотрении еще два запроса об оказании правовой помощи. Почему совместная следственная группа не дождалась нашей реакции и выдвинула свою версию событий в условиях формальной незавершенности расследования?» — цитирует агентство слова Лукашевича на заседании постсовета ОБСЕ.

Постпред РФ при ОБСЕ напомнил, что осенью 2016 года Москва предоставила следствию первичные данные с радаров, которые работали в Ростовской области в день крушения Boeing. Лукашевич настаивает на том, что такого рода материалы невозможно подделать или изменить.

«Предоставленная нами информация полностью исключает возможность пуска сбившей Boeing ракеты с территории под контролем ополчения. Почему эта информация не приобщена к делу? Собирается ли голландская сторона дать нам официальный ответ по вопросу о первичной радарной информации?», — обратился к присутствующим российский постпред.

Согласно промежуточным результатам Международной следственной группы малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из ЗРК «Бук». Он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска, утверждает Международная следственная группа. Москва категорически отвергает эти обвинения.

Boeing потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Жертвами катастрофы стали 298 человек, никто из летевших на борту самолета не выжил.