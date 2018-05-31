«Август Алабуга» получил займ в 400 млн рублей

Рекомендуем
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). «Август Алабуга» получил господдержку в размере более 400 млн руб. в рамках программы «Проект развития» от Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Алабуга».
Займ будет направлен на организацию завода по производству химических средств защиты растений. Планируется, что объем производства будет составлять 30 млн литров продукции в год и позволит удовлетворить потребности местного агропромышленного комплекса. Таким образом, объем импорта будет снижен почти в два раза: с 60 процентов до 33 процентов.
ОЭЗ «Алабуга» является крупнейшей компанией в России по производству химических средств защиты растений. На настоящий момент около 70 процентов продаж приходится на внутренний рынок и 30 процентов — на рынки других стран.
Фонд развития промышленности был основан в 2014 с целью модернизации промышленности страны, организации новых производств и др.
Следующая новость
Ранее Дмитрий Туманов неоднозначно высказался о порядке поступления татарстанских абитуриентов в престижный вуз.
Дезориентировали предпринимателей молочного сектора компании «Данон» и «Вимм-Билль-Данн», отметил Николай Власов.
По словам министра образования и науки РТ, наследие Универсиады нашло себя в дальнейших крупных турнирах Казани.
Абсолютный лидер по оформлению ветеринарных сертификатов в электронном виде – Московская область.
Кроссовер будет выпускаться по технологии полного цикла — со сваркой и окраской кузовов, контролем качества и тестированием готовой продукции.
Косов, который ехал в такси с празднования, в какой-то момент предложил водителю такси поменяться, так как тот, по его мнению, медленно ехал.
Скриншот документа певица опубликовала в своем Instagram`e.
31 маяГонки Косова: нетрезвый хоккеист «Ак Барса» прокатился за рулем такси и может стать фигурантом уголовного дела