«Август Алабуга» получил займ в 400 млн рублей

Займ предоставлен в рамках программы «Проект развития».

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). «Август Алабуга» получил господдержку в размере более 400 млн руб. в рамках программы «Проект развития» от Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Алабуга».

Займ будет направлен на организацию завода по производству химических средств защиты растений. Планируется, что объем производства будет составлять 30 млн литров продукции в год и позволит удовлетворить потребности местного агропромышленного комплекса. Таким образом, объем импорта будет снижен почти в два раза: с 60 процентов до 33 процентов.

ОЭЗ «Алабуга» является крупнейшей компанией в России по производству химических средств защиты растений. На настоящий момент около 70 процентов продаж приходится на внутренний рынок и 30 процентов — на рынки других стран.

Фонд развития промышленности был основан в 2014 с целью модернизации промышленности страны, организации новых производств и др.