Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Французский спортсмен Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал», сообщает РИА Новости.
О своем уходе с должности Зидан заявил в ходе пресс-конференции. По его словам, клубу необходимы изменения.
«Эта команда должна продолжать выигрывать, и она нуждается в изменениях спустя три года, в новом мнении, в другом методе работы», — сказал спортсмен.
Он подчеркнул, что любит команду, и поблагодарил ее президента Флорентино Переса.
Зидан находился на посту тренера «Реала» с 2016 года. За это время клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, победил на чемпионате Испании и ее Суперкубке.
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