Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

По словам спортсмена, клубу необходимы изменения.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Французский спортсмен Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал», сообщает РИА Новости.

О своем уходе с должности Зидан заявил в ходе пресс-конференции. По его словам, клубу необходимы изменения.

«Эта команда должна продолжать выигрывать, и она нуждается в изменениях спустя три года, в новом мнении, в другом методе работы», — сказал спортсмен.

Он подчеркнул, что любит команду, и поблагодарил ее президента Флорентино Переса.

Зидан находился на посту тренера «Реала» с 2016 года. За это время клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, победил на чемпионате Испании и ее Суперкубке.