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Татар-информ

31 мая 2018, 18:58

Общество

ВЦИОМ: Главными угрозами для детей россияне считают алкоголизм и наркоманию

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По результатам опроса, актуальность тем детской преступности существенно снизилась, а низкого уровня жизни семей с детьми, напротив, выросла.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Рейтинг проблем детства возглавили алкоголизм и наркомания. Об этом заявили 34 процента участников опроса, результаты которого опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Второе место в списке угроз занял низкий уровень жизни семей с детьми, за этот вариант высказались 34 процента респондентов (в 2016 году — 23 процента). Еще 22 процента опрошенных озабочены проблемами в дошкольных учреждениях и школах (в 2016 году — 13 процентов). 

Детская преступность стала волновать россиян меньше. В 2016 году она занимала третье место в списке угроз для детей (15 процентов), сейчас о проблеме заявили лишь 8 процентов респондентов.

По мнению сограждан, чаще всего интересы детей защищают их ближайшие родственники — родители, бабушки и дедушки. Так считают 44 процента участников опроса. О том, что защитой детей должны заниматься, прежде всего, органы государственной власти заявили 32 процента граждан.

Опрос ВЦИОМ охватил 2 тыс. человек.

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