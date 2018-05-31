ВЦИОМ: Главными угрозами для детей россияне считают алкоголизм и наркоманию

Рекомендуем
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Рейтинг проблем детства возглавили алкоголизм и наркомания. Об этом заявили 34 процента участников опроса, результаты которого опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Второе место в списке угроз занял низкий уровень жизни семей с детьми, за этот вариант высказались 34 процента респондентов (в 2016 году — 23 процента). Еще 22 процента опрошенных озабочены проблемами в дошкольных учреждениях и школах (в 2016 году — 13 процентов).
Детская преступность стала волновать россиян меньше. В 2016 году она занимала третье место в списке угроз для детей (15 процентов), сейчас о проблеме заявили лишь 8 процентов респондентов.
По мнению сограждан, чаще всего интересы детей защищают их ближайшие родственники — родители, бабушки и дедушки. Так считают 44 процента участников опроса. О том, что защитой детей должны заниматься, прежде всего, органы государственной власти заявили 32 процента граждан.
Опрос ВЦИОМ охватил 2 тыс. человек.
Прославленный коллектив отметил 45-летний юбилей выступлением в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.
В сезоне 2018 года активисты планируют отремонтировать фасады шести домов в двух основных частях исторического центра Казани.
Ранее Дмитрий Туманов неоднозначно высказался о порядке поступления татарстанских абитуриентов в престижный вуз.
Дезориентировали предпринимателей молочного сектора компании «Данон» и «Вимм-Билль-Данн», отметил Николай Власов.
По словам министра образования и науки РТ, наследие Универсиады нашло себя в дальнейших крупных турнирах Казани.
31 маяГонки Косова: нетрезвый хоккеист «Ак Барса» прокатился за рулем такси и может стать фигурантом уголовного дела