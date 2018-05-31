Украинский депутат объяснил причину инсценировки убийства Бабченко

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал в эфире телеканала «112 Украина», для чего было инсценировать убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает ТАСС.
Украинский депутат сказал, что для доказательства вины организатора покушения в суде было нужно зафиксировать «факт отчетности организатора перед заказчиками».
«Для этого нужно было создать полное впечатление реальности организатора, которого сегодня задержали в Киеве, что это убийство произошло», — цитирует агентство заявление Геращенко.
По его словам, журналист мог не идти на этот риск, но сделал это, чтобы задокументировать связи заказчиков с исполнителями.
Об инсценировке Геращенко высказался как о методе «старом, как мир».
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