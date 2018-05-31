Коммунальщики РТ задолжали за газ полмиллиарда рублей

Просроченная задолженность за газ сохраняется в 16 муниципальных районах республики.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Просроченная задолженность организаций коммунального комплекса РТ за газ составила 528 млн рублей. Данные по состоянию на 1 мая 2018 года озвучил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Ирек Файзуллин.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность уменьшилась на 39 млн рублей. Просроченная задолженность сохраняется в 16 муниципальных районах, в том числе и в Бугульминском.

По информации Файзуллина, просроченная задолженность за электроэнергию составила 180 млн рублей. «За год задолженность снизилась на 26 млн рублей», – проинформировал министр.

Ирек Файзуллин обратил внимание руководителей муниципальных образований и организаций на необходимость улучшения платежной дисциплины.

