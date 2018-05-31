Moody’s оценил влияние ЧМ-2018 на российские регионы

Экономика и финансыЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Проведение чемпионата мира по футболу-2018 окажет положительное влияние на экономике некоторых субъектов РФ, передает ТАСС со ссылкой на данные отчета международного рейтингового агентства Moody’s.
Эксперты уверены, что новая инфраструктура привлечет дополнительные налоговые поступления и сократит будущие капитальные затраты для ряда российских регионов. В Moody’s считают, что наибольшую выгоду получат Республика Мордовия и Калининградская область.
При этом расходы на подготовку мундиаля не лучшим образом сказались на государственных финансах Санкт-Петербурга и Самарской области, отмечают эксперты.
В целом эффект от ЧМ-2018 для экономики России будет положительным, но краткосрочным, считают Moody’s.
«Значительная часть экономических последствий уже ощущается за счет инвестиций в инфраструктуру, но даже их влияние было ограниченным», — цитирует агентство данные отчета.
В Moody’s прогнозируют кратковременный рост выручки в секторах ретейла, телекома и гостиничного бизнеса, но он не окажет влияние на финансовое состояние компаний. Что касается транспортной отрасли, то положительный эффект от ЧМ-2018 получат аэропорты Москвы.
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