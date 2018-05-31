Названы лучшие сериалы первого полугодия

Первое место в рейтинге занял мини-сериал «Патрик Мелроуз», главную роль в котором исполнил Бенедикт Камбербэтч.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Кинокритики зарубежного издания Time составили список лучших сериалов, вышедших в первом полугодии 2018 года, пишет «Лента.Ру».



В список попали не только художественные сериалы, но документальные сериалы и передачи на ТВ.



Первое место в рейтинге занял мини-сериал «Патрик Мелроуз», главную роль в котором исполнил Бенедикт Камбербэтч. Лента вышла на экраны в мае этого года. В основе сюжета – история англичанина Мелроуза, который пытается преодолеть свои пагубные привычки и усмирить внутренних демонов.

Также в список попала документальная лента «Дикая-дикая страна» о жизни коммуны Раджнишпурам в США, которой руководил индийский мистик Ошо.



Внимания и похвалы критиков удостоились второй сезон «Рассказа служанки» с Элизабет Мосс, новая часть «Атланты» с Дональдом Гловером и триллер о наемной убийце с русскими корнями «Убивая Еву».



В рейтинг также попали сериал «Призрачная башня», рассказывающий о борьбе силовых ведомств с Усамой бен Ладеном, ситком «Чемпионы» и телешоу «Американский идол», которое было перезапущено в этом году.



Ранее кинокритики назвали худшие фильмы о войне.