Названы лучшие сериалы первого полугодия

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Кинокритики зарубежного издания Time составили список лучших сериалов, вышедших в первом полугодии 2018 года, пишет «Лента.Ру».
В список попали не только художественные сериалы, но документальные сериалы и передачи на ТВ.
Первое место в рейтинге занял мини-сериал «Патрик Мелроуз», главную роль в котором исполнил Бенедикт Камбербэтч. Лента вышла на экраны в мае этого года. В основе сюжета – история англичанина Мелроуза, который пытается преодолеть свои пагубные привычки и усмирить внутренних демонов.
Также в список попала документальная лента «Дикая-дикая страна» о жизни коммуны Раджнишпурам в США, которой руководил индийский мистик Ошо.
Внимания и похвалы критиков удостоились второй сезон «Рассказа служанки» с Элизабет Мосс, новая часть «Атланты» с Дональдом Гловером и триллер о наемной убийце с русскими корнями «Убивая Еву».
В рейтинг также попали сериал «Призрачная башня», рассказывающий о борьбе силовых ведомств с Усамой бен Ладеном, ситком «Чемпионы» и телешоу «Американский идол», которое было перезапущено в этом году.
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