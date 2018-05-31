В РТ количество аварий на сетях холодного водоснабжения увеличилось в два раза

За отопительный сезон на сетях холодного водоснабжения произошло 146 аварий.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Во время прохождения отопительного периода 2017/2018 годов в Татарстане зафиксировано 193 крупных аварийный отключений, что на 72 больше по сравнению с периодом 2016/2017 годов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правительства республики.

На сетях холодного водоснабжения произошло 146 аварий. Это в два раза больше по сравнению с отопительным сезоном 2016/2017 годов.

«Значительно увеличилось количество аварий на сетях холодного водоснабжения в Казани, что вызвано основным направлением средств инвестиционной программы на строительство канализационной насосной станции „Заречная“ и реконструкцию биологических очистных сооружений города», — пояснил глава Минстроя.

«Отопительный период, в целом, прошел без крупных аварий. Однако имели место временные отключения, но всегда наши жители оставались с теплом», — отметил глава Ирек Файзуллин.