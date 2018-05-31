В РТ количество аварий на сетях холодного водоснабжения увеличилось в два раза

Рекомендуем
Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Во время прохождения отопительного периода 2017/2018 годов в Татарстане зафиксировано 193 крупных аварийный отключений, что на 72 больше по сравнению с периодом 2016/2017 годов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правительства республики.
На сетях холодного водоснабжения произошло 146 аварий. Это в два раза больше по сравнению с отопительным сезоном 2016/2017 годов.
«Значительно увеличилось количество аварий на сетях холодного водоснабжения в Казани, что вызвано основным направлением средств инвестиционной программы на строительство канализационной насосной станции „Заречная“ и реконструкцию биологических очистных сооружений города», — пояснил глава Минстроя.
«Отопительный период, в целом, прошел без крупных аварий. Однако имели место временные отключения, но всегда наши жители оставались с теплом», — отметил глава Ирек Файзуллин.
Следующая новость
Просроченная задолженность за газ сохраняется в 16 муниципальных районах республики.
За отопительный сезон на сетях холодного водоснабжения произошло 146 аварий.
Изменения в КоАП РФ в части штрафов могут быть приняты уже осенью.
Молодые родители пообещали полицейским следить за безопасностью своих детей.
Бугульминское предприятие тепловых сетей имеет просроченную задолженность за газ 97,5 млн рублей.
В Автограде будет организован полный производственный цикл по выпуску компактного кроссовера.
В адрес компании-инвестора проекта поступило более ста обращений по техническому заданию проекта мусоросжигательного завода.
Крупнейший банк республики должен быть на острие цифровых технологий, считает Президент РТ.
Хоккеист был задержан инспекторами ГИБДД сегодня утром рядом с «Корстоном».
31 мая«Главный архитектор в городе — это второй мэр!»: известные люди рассуждают о градостроительных задачах Набережных Челнов
31 маяАзат Кадыров: «Мы стараемся создать максимум условий для того, чтобы гости Фестиваля болельщиков FIFA в Казани отдохнули и зарядились энергией»