В Совете Федерации Вышинского назвали политическим узником Украины

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Кирилл Вышинский, руководитель информагентства РИА Новости Украина, – политический узник Украины, заявила в Совете Федерации сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом сообщает RT.
«Адекватная и своевременная» реакция Москвы не возымела никаких ответных действий, отметила сенатор.
Рассмотрение апелляции на арест журналиста было отложено судом в Херсоне на 1 июня.
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В комплексе «Алтын» созданы условия для занятий волейболом, мини-футболом, теннисом, бадминтоном, есть тренажерный зал.
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