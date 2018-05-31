В Казани сотрудники ГИБДД вручили автокресла родителям новорожденных

Фото: Александр Елисеев
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Казани накануне Дня защиты детей сотрудники ГИБДД вручили автокресла родителям новорожденных. В роддоме №4 полицейские поздравили новоиспеченных родителей и новорожденных с праздником.
«Пусть у вас всегда будет безопасная дорога», – сказал, вручая подарок, начальник отделения по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам отдела ГИБДД УМВД России по Казани Александр Кожевников.
Молодые родители были приятно удивлены неожиданному подарку.
«Спасибо моей жене за второго ребенка. Кресло – неожиданный подарок. Мы, конечно же, будем следить за безопасностью наших детей», – отметил один из отцов.
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