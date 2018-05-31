Улюкаева осудили на 8 лет «строгача» за взятку.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Бывший министр экономразвития России Алексей Улюкаев отправлен в колонию, сообщает газета «Известия».

В начале декабря 2017 года суд признал экс-министра экономразвития Алексея Улюбкаева виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В такую сумму Сечин оценил возможную помощь в приватизации «Башнефти».

Суд назначил Улюкаеву наказание в виде 8 лет «строго режима» и штрафа в 130 млн рублей.

В какую именно колонию отправлен экс-министр не сообщается.