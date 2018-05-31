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(Казань, 31 мая, «Татар-информ). Пассажиры «Саратовских авиалиний» вернули около 9 тыс. билетов и продолжают активно их сдавать, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
«По состоянию на 11.00 оформлено около 9 тыс. возвратов билетов, купленных на всю глубину продаж с 30 мая», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, в настоящее время запланирована перевозка пассажиров, которые не стали сдавать свои билеты, по 21 маршруту. Рейсы будут выполняться другими авиакомпании.
О выполнении перевозок ежедневно докладывают в ведомство, указывая сведения о задолженности «Саратовских авиалиний» перед пассажирами.
Пассажирам, которые отказались от перевозки, будут возвращены деньги.
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