В настоящее время запланирована перевозка пассажиров, которые не стали сдавать свои билеты.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ). Пассажиры «Саратовских авиалиний» вернули около 9 тыс. билетов и продолжают активно их сдавать, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«По состоянию на 11.00 оформлено около 9 тыс. возвратов билетов, купленных на всю глубину продаж с 30 мая», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в настоящее время запланирована перевозка пассажиров, которые не стали сдавать свои билеты, по 21 маршруту. Рейсы будут выполняться другими авиакомпании.

О выполнении перевозок ежедневно докладывают в ведомство, указывая сведения о задолженности «Саратовских авиалиний» перед пассажирами.

Пассажирам, которые отказались от перевозки, будут возвращены деньги.