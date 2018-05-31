Последний шанс для абонентов «Ростелекома» в Татарстане выиграть билеты на матчи ЧМ-2018

Экономика и финансыЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Все ближе старт самого главного спортивного события лета — Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты «Ростелекома» могут попасть на самые важные матчи на уникальных условиях, если успеют оформить заявку до конца дня 8 июня 2018 года.
Как официальный Региональный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ «Ростелеком» организовал розыгрыши билетов на все 64 игры. Билеты на самые важные матчи чемпионата (включая полуфиналы и финал) среди абонентов «Ростелекома» будут разыграны 9 июня.
Претендовать на билет могут абоненты «Ростелекома», которые зарегистрированы в личном кабинете https://lk.rt.ru или http://www.onlime.ru и/или в мобильном приложении «Мой Ростелеком», а также стали участниками программы «Бонус». Принять участие в розыгрыше билетов может даже новый участник программы лояльности.
Желающим участвовать в розыгрыше билетов необходимо зайти под своими учетными данными на специальный сайт проекта: https://fifa2018.rt.ru/. Далее надо выбрать матч, а, чтобы увеличить шансы на победу, использовать как можно больше бонусов. Подробности о розыгрыше билетов и его правилах доступны на сайте https://fifa2018.rt.ru/. Подробнее о программе «Бонус» для абонентов «Ростелекома» можно узнать на сайте: http://rt.ru/action/bonus_program.
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
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