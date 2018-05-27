Экс-супруга Сталлоне Бриджит Нильсен забеременела в 54 года

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Бывшая жена актера Сильвестра Сталлоне – 54-летняя артистка Бриджит Нильсен беременна пятым ребенком. О своем интересном положении кинодива объявила в Instagram`e.
Звезда фильма «Рыжая Соня» находится на последних сроках беременности. И доказательством на фото стал внушительный живот: «Семья становится больше. Счастливое время», – написала знаменитость.
Поклонники выразили восторг по поводу увиденного и пожелали маме и малышу здоровья. Пол ребенка пока не разглашается. От предыдущих браков Бриджит воспитывает четверых сыновей – сейчас им 34 года, 28 и 25 лет, а самому младшему – 23 года.
Многочисленные подписчики пришли в неописуемый восторг. Они рассыпались в комплиментах и поздравлениях артистке, пожелали сил и крепкого здоровья ей и малышу. Как предположили фанаты, Нильсен мечтает о дочери, поэтому не теряет надежды с пятой попытки родить дочь. Бриджит воспользовалась процедурой экстракорпорального оплодотворения, однако к услугам суррогатной матери прибегать не стала.
Отец ребенка – ее пятый по счету муж, продюсер Маттиа Десси. Супруги поженились 12 лет, и общих детей у них пока нет. Для Десси будущий малыш станет первенцем.
Нильсен прославилась благодаря фильму «Рыжая Соня» с Арнольдом Шварценеггером. Вскоре после съемок она снялась в фильме «Рокки» с Сильвестром Сталлоне и вышла за него замуж, однако брак долго не просуществовал.
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