Экс-супруга Сталлоне Бриджит Нильсен забеременела в 54 года

От предыдущих браков Бриджит воспитывает четверых сыновей – сейчас им 34 года, 28 и 25 лет, а самому младшему – 23 года.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Бывшая жена актера Сильвестра Сталлоне – 54-летняя артистка Бриджит Нильсен беременна пятым ребенком. О своем интересном положении кинодива объявила в Instagram`e.



Звезда фильма «Рыжая Соня» находится на последних сроках беременности. И доказательством на фото стал внушительный живот: «Семья становится больше. Счастливое время», – написала знаменитость.



Поклонники выразили восторг по поводу увиденного и пожелали маме и малышу здоровья. Пол ребенка пока не разглашается. От предыдущих браков Бриджит воспитывает четверых сыновей – сейчас им 34 года, 28 и 25 лет, а самому младшему – 23 года.



Многочисленные подписчики пришли в неописуемый восторг. Они рассыпались в комплиментах и поздравлениях артистке, пожелали сил и крепкого здоровья ей и малышу. Как предположили фанаты, Нильсен мечтает о дочери, поэтому не теряет надежды с пятой попытки родить дочь. Бриджит воспользовалась процедурой экстракорпорального оплодотворения, однако к услугам суррогатной матери прибегать не стала.



Отец ребенка – ее пятый по счету муж, продюсер Маттиа Десси. Супруги поженились 12 лет, и общих детей у них пока нет. Для Десси будущий малыш станет первенцем.



Нильсен прославилась благодаря фильму «Рыжая Соня» с Арнольдом Шварценеггером. Вскоре после съемок она снялась в фильме «Рокки» с Сильвестром Сталлоне и вышла за него замуж, однако брак долго не просуществовал.



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