Песков назвал инсценировку убийства Бабченко «странной историей»

Быть журналистом на Украине — опасно, отметил пресс-секретарь Президента РФ.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко на Украине — странная история, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

«Мы не будем комментировать. История по меньшей мере странная. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, что человек жив», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Быть журналистом на Украине — опасно, отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Президента подчеркнул, что Киев должен отвечать за свои обвинения в адрес России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «оживший» журналист Бабченко извинился «за ад».