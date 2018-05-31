Дуров объяснил запрет на обновление Telegram в App Store блокировкой в России

Павел Дуров пообещал, что продолжить бороться за урегулирование ситуации.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Apple не позволяет обновлять приложение по всему миру после блокировки мессенджера в России. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения iOS во всем мире с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из App Store», — говорится в сообщении.

Основатель мессенджера выразил сожаление в связи с тем, что Apple «не поддержала» Telegram в этой ситуации.

Дуров извинился перед пользователями за неудобства, поблагодарил за терпение и пообещал, что продолжить бороться за урегулирование ситуации.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение Telegram из App Store.