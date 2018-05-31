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Татар-информ

31 мая 2018, 13:50

Экономика и финансы

Рустам Минниханов о задолженности за газ «Бугульминского ПТС»: «Психоз не надо создавать»

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Фото: president.tatarstan.ru


Бугульминское предприятие тепловых сетей имеет просроченную задолженность за газ 97,5 млн рублей.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Бугульминское предприятие тепловых сетей имеет просроченную задолженность за употребление газа 97,5 млн рублей. Об этом сегодня на совещании в Доме Правительства сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин. 

Глава Правительства отметил, что в Татарстане за последние четыре года наметилась устойчивая тенденция по снижению задолженностей за газ. Однако в республике есть ряд районов, где задолженность — одна из основных проблем. Одним из таких районов является Бугульминский.

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О проблемах, которые возникли в муниципальном образовании, рассказал глава Бугульминского района Линар Закиров.

«В процессе подготовки к очередному отопительному периоду в нашем районе ежегодно возникает одна и та же проблема — задолженность предприятий за энергоресурсы. С убытками прошлых лет и установленными тарифами у ОАО „Бугульминское ПТС“ нет возможности погасить эти задолженности», — констатировал глава и обратился к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с предложением рассмотреть возможность погашения задолженности.

Разобравшись в тонкостях вопроса, Рустам Минниханов призвал стороны «не создавать психоз», а конструктивно подумать над разрешением ситуации. При этом он подчеркнул, что из-за этой проблемы не должны страдать люди и отключения газа допускать нельзя.

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В Бугульминском районе есть и проблема задолженности населения за поставленную энергию. Так, на 30 мая сумма долга составляет 167 млн рублей. «В этом вопросе есть над чем работать», — сказал Минниханов и призвал главу района активнее работать с жителями района и при необходимости привлекать к этому вопросу службу судебных приставов.

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