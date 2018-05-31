В Сети появилось видео уничтожения украинской техники под Горловкой

Видеозапись была снята при помощи беспилотника.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Интернете появились кадры предположительного уничтожения техники ВСУ под Горловкой в Донецкой Народной Республике. Видеоролик был опубликован пользователем социальной сети Facebook под ником Ophidian Asp, пишут «Известия».

По его словам, видеозапись была снята при помощи беспилотника. На ней запечатлено уничтожение командного пункта 24-го батальона ВСУ, двух БМП, грузовика. Кроме того, на видео заметен пожар на складе боеприпасов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ДНР заявили о переброске вооружения ВСУ под Горловку.