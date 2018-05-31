«Единый центр уборки» поможет держать ваш дом в чистоте

Клининговая компания поделилась секретами идеального порядка в доме.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Чтобы атмосфера в доме была уютной, следует регулярно проводить уборку. Если у вас нет свободного времени, на сайте http://myuborka24.ru/uborka-pomeshcheniy можно заказать клининговые услуги. Такой способ наведения порядка популярен в последнее время. Для поддержания чистоты в доме достаточно соблюдать несложные правила. Так сэкономите массу времени, не уделяя уборке весь выходной, и сможете заняться более приятными делами.

У каждого понятие порядка разное: одним достаточно того, что вещи спрятаны от посторонних глаз в ближайшем шкафу, другие каждый день занимаются влажной уборкой.

Основные правила поддержания порядка в доме.

Совершайте ревизии в шкафах. Задумываясь над наведением порядка, в первую очередь следует перебрать всю одежду в доме. Научитесь легко расставаться с вещами, которые вы уже не будете носить, выбрасывайте все, что вам мало или вышло из моды. Такая ревизия не позволит превратить дом в склад и освободит много пространства. Более того, таким образом вы сможете очистить энергетику дома от негатива.

Найдите место каждой вещи. Если вы только учитесь наводить чистоту, помните, что все вещи должны храниться на своих местах. К примеру, кухонные принадлежности следует держать исключительно на кухне, в других помещениях им нет места. Выделите специальный ящик для хранения канцелярских принадлежностей, бумаги. На полках для книг можно расставить дорогие сердцу сувениры, так помещение будет иметь аккуратный, ухоженный вид.

Экономьте свободное пространство. Самым захламленным местом считается шкаф, так что разгрузите его, рассортировав вещи по сезону. Обеспечьте его небольшими ящичками, в которых будет удобно хранить носки, нижнее белье. Ремни, пояса и галстуки повесьте отдельно от остальной одежды, чтобы их можно было быстро достать. Переодеваясь, сразу вешайте вещи в шкаф, так они не помнутся и будут выглядеть более опрятно.

Всегда держите кухню в чистоте. Отдельной задачей является поддержание кухни в порядке, ведь это помещение — наиболее посещаемое и имеет большое количество кухонной утвари. Наведите порядок в навесных шкафчиках, рассортировав всю посуду по степени важности. Кастрюли и сковородки, которыми вы часто пользуетесь, поставьте с краю, остальные спрячьте вглубь шкафа. Приобретите вспомогательные приспособления в виде дополнительных крючков или держателей для банок с сыпучими продуктами. Также следует мыть посуду сразу после еды, а не ждать, пока закончатся чистые тарелки.

Выработайте привычку ежедневно наводить порядок. Приучите себя каждый день выделять 5 — 10 минут для протирания пыли на видных местах. Раз в два дня пылесосить ковры и делать влажную уборку при помощи швабры. Применение этих правил на практике избавит вас от траты большого количества времени на генеральную уборку, наполнит ваш дом уютом и комфортной обстановкой.

Отнеситесь к уборке не как к изматывающему и скучному труду, а превратите весь процесс в интересное творческое занятие. Включите любимую музыку или фильм, чтобы поднять настроение и настроиться на трудовую деятельность.