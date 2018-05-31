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Татар-информ

31 мая 2018, 13:35

Экономика и финансы

Тинькофф рассказал об условиях получения кредита

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Чтобы оставить свою заявку онлайн, нужно отправить отсканированные документы через специальную форму на сайте банка.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня оформить заявку на кредит наличными можно через Интернет. Такие удобные условия предлагает своим клиентам банк Тинькофф. Этот банк осуществляет свою деятельность уже на протяжении нескольких лет. Главное преимущество заключается в том, что именно здесь для вас будут подобраны предложения от разных банков с низкими процентными ставками. Таким образом, обращаться в банк Тинькофф намного выгоднее, чем напрямую в другие банки, чтобы оформить кредит.

Чтобы оставить свою заявку онлайн, вам необходимо подготовить несколько документов: паспорт, справку о доходах, трудовую книжку. Все это вы можете отсканировать, а затем отправить через специальную форму на официальном сайте банка, что намного удобнее, чем посещать офис организации и подписывать большое количество бумаг.

Вам не придется долго ждать ответа от сотрудников банка, ведь заявка от клиентов обрабатывается в течение короткого периода времени. В случае одобрения заявки работники банка свяжутся с вами.

На данный момент большинство граждан не могут позволить дорогие покупки, поэтому оформляют кредиты и ипотеку. Самое главное — это выбрать выгодное предложение. При оформлении кредита через банк Тинькофф вам не придется переплачивать по процентам, если бы вы обратились напрямую в банк. 

Теперь с банком Тинькофф получить кредит стало еще проще. Кроме кредитов банк также предлагает оформление дебетовых и кредитных карт. Клиентов у банка становится все больше и больше, что говорит о том, что банк предлагает своим комнатам выгодные предложения. Более подробно узнать о том, на каких условиях можно получить кредит, вы можете на официальном сайте банка Тинькофф.

Также банк выпустил свое приложение, которое можно скачать на любой современный смартфон. С его помощью намного удобнее пользоваться услугами от банка.

Если вы хотите оформить потребительский или ипотечный кредит, то в таком случае вам стоит обратить внимание на предложение от банка Тинькофф.

Отправить анкету вы можете в любое время дня или ночи. В случае возникновения вопросов вы можете задать их работникам банка. Контактные данные для связи указаны на официальном сайте банка Тинькофф. Выбирая данный банк, вы прежде всего выбираете выгодное предложение, которое позволит вам сэкономить ваши денежные средства.

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