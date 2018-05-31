Страшную находку обнаружили в подвальном помещении жилого дома в Щелково.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Тело младенца обнаружили в канализационной трубе в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет России начал доследсвенную проверку по факту обнаружения в канализационной трубе в подвале одного из домов в Щелково трупа младенца.

Сообщение о страшной находке поступило в полицию в среду, 30 мая. Как отмечает СК, найденный младенец был недоношенный – его тело соответствовало внутриутробному развитию на сроке около полугода. Скорее всего новорожденного смыли в унитаз.

Сейчас назначено проведение экспертизы, которая должна установить причины смерти новорожденного.