В Казанском ТЮЗе покажут благотворительный спектакль «Молодильные яблочки»

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 1 июня в Казанском ТЮЗе состоится благотворительный показ спектакля «Молодильные яблочки», приуроченный к Международному дню защиты детей, сообщает Минкультуры РТ.
Также для юных гостей сотрудники театра подготовили яркий праздник в духе русской народной ярмарки и многочисленные развлечения. Начало ярмарки в 10.00. Спектакль состоится в 11.00.
Ранее сообщалось, что в театре Кариева 1 июня покажут благотворительный спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (К. Дикамилло). Постановка будет сопровождаться тифлокомментированием для слабовидящих и незрячих людей.
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