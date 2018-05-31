Жители Осиново и ЖК «Салават Купере» внесли замечания в проект МСЗ

В адрес компании-инвестора проекта поступило более ста обращений по техническому заданию проекта мусоросжигательного завода.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Жители села Осиново и жилого комплекса (ЖК) «Салават Купере» направили свои замечания по проекту мусоросжигательного завода. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Ранее в рамках процедуры сбора вопросов, замечаний и предложений от общественности по техническому заданию проекта в адрес компании-инвестора поступило 108 обращений, в том числе от жителей села Осиново, поселка Новониколаевский, села Новая Тура, ЖК „Салават Купере“, „Радужный“, „Залесный Сити“ и др.», — сказала Галимова.

По ее словам, жители говорят, что необходимо учитывать существующие источники негативного воздействия на атмосферу. Кроме того, поступило предложение о введении послепроектного анализа воздействия МСЗ на окружающую среду.