В прокат вышел «Красный воробей» о русской разведчице и балерине

Фильм раскритиковали и зарубежные, и российские киноэксперты.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В отечественный прокат вышел американский фильм «Красный воробей» о выдуманных приключениях русской разведчицы, роль которой исполнила голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, передает РИА Новости.

Главная героиня фильма – Вероника Егорова раньше была балериной в Большом театре, но свернула по жизни не туда. Ее дядя — замруководителя местного отдела ГКБ. В результате заговора в Большом балерина ломает ногу, и дядя определяет ее в школу «Красных воробьев» — специально обученных для разведки девушек и юношей. Молодых людей учат разоблачать врагов и выведывать у них полезную информацию. Дальше героиню ждет секретная миссия в Будапеште, интрига с агентом ЦРУ Нэйтом Кэшем и страшные пытки в застенках российских спецслужб.

Шпионский блокбастер снят по одноименному роману отставного сотрудника ЦРУ Джейсона Мэттьюса. Ленту уже показали в США, но ее раскритиковали и зрители, и кинокритики.

Российские критики также дали фильму низкие оценки. По их мнению, все, от одежды до мебели, отдает нафталином — невозможно понять, в какие годы происходит действие. Герои словно застряли в 1980-х, и только компьютер в кабинете врача или смартфон в руках олигарха намекают на то, что перед зрителем современность.

Игра Дженифер Лоуренс также показалась кинокритикам неубедительной и скучной. Дядю, который положил на нее глаз и сломал ей жизнь, она считает патриотом. Героиня Лоуренс никогда не улыбается и даже под пытками не устает повторять, что «служит родине».