Рустам Минниханов: Наработки «АК БАРС» Банка станут платформой для выхода на новые рынки

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Технологические наработки «АК БАРС» Банка, в том числе искусственный интеллект и биометрическая идентификация клиентов, могут стать хорошей платформой для выхода на новые рынки. Однако банку нельзя расслабляться, ему необходимо закрепить положительную динамику своего развития. Такое мнение высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на годовом собрании акционеров «АК БАРС» Банка.
Он отметил, что «АК БАРС» Банк — опорный банк нашей республики. Сегодня он занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. При этом успехи банка не отменяют требований к его дальнейшему развитию, подчеркнул лидер республики.
«Бизнес растет, но надо расти еще более серьезно. Рентабельность у нас пока не соответствует общероссийским показателям. Очень важно закрепить положительные тенденции. Ваши наработки интересные, их надо воплотить реальность — это будет хорошей платформой для продвижения и на других рынках», — заявил Рустам Минниханов.
Для сохранения высоких темпов развития он призвал руководство банка выходить на новые рынки, в том числе в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан. При этом крупнейший банк республики всегда должен быть в тренде информационных решений и цифровых технологий, а также работать над повышением востребованности своих продуктов, заключил Президент РТ.
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