Лавров предложил Ким Чен Ыну хранить в новой шкатулке «секретные вещи»

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече в Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подарил ему расписную шкатулку для хранения «секретных вещей». Об этом сообщает РИА Новости.
«Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи», — сказал Лавров.
Он выразил надежду, что Ким Чен Ыну нравится подарок.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына посетить Россию.
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