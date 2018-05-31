Лавров предложил Ким Чен Ыну хранить в новой шкатулке «секретные вещи»

Сергей Лавров выразил надежду, что Ким Чен Ыну нравится подарок.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече в Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подарил ему расписную шкатулку для хранения «секретных вещей». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи», — сказал Лавров.

Он выразил надежду, что Ким Чен Ыну нравится подарок.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына посетить Россию.