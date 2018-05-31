Семья погибшей во время урагана в Муслюмово получит 1 млн рублей

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Семья 35-летней женщины, погибшей в селе Муслюмово получит 1 млн рублей из бюджета РТ. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
«Поступило сообщение о том, что в Муслюмовском районе погибла женщина. В связи с этим Президентом РТ дано поручение о выделении Правительством республики семье погибшей одного миллиона рублей и об оказании всяческой поддержки. Президент Республики Татарстан выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — сказала Галимова.
Вчера вечером в результате урагана, обрушившегося на Татарстан, в Муслюмово с крыши магазина «Находка» слетело металлическое покрытие. Оно накрыло 35-летнюю женщину-продавца. В 17.23 от травм, несовместимых с жизнью, она скончалась в Муслюмовской ЦРБ.
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