В Ураза-Байрам общественный транспорт будет работать с четырех утра

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В день празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам, 15 июня, общественный транспорт столицы Татарстана будет работать по особому графику, сообщает пресс-служба мэрии.
С 4.00 начнут ходить по маршрутам троллейбусы №№ 1, 2, 12, и автобусы №№ 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 74, 75, 91
В июне жителей Казани ждут 2 дополнительных выходных дня. Казанцы будут отдыхать 10, 11, 12, 15, 16 и 17 июня.
Следующая новость
Косов, который ехал в такси с празднования, в какой-то момент предложил водителю такси поменяться, так как тот, по его мнению, медленно ехал.
Скриншот документа певица опубликовала в своем Instagram`e.
Главным наследием казанской Универсиады Ильсур Метшин назвал молодых профессионалов.
Официальный представитель Казанского Кремля рассказала, где предпочитает обедать.
Депутат Государственной Думы РФ вспомнил победу столицы Татарстана в заявке на право проведения Универсиады-2013.
Конференция RELEF CENTRE FASHION SHOW-Kazan состоялась в казанском отеле «Ривьера».
Корейская легковушка вылетела в кювет на 1057 км трассы М7.
Рафис Камалиев признан виновным в получении взятки.
31 маяРустам Абдулхаков: «Во время ЧМ-2018 «Казэнерго» продолжит ремонт теплосетей там, где это не повлияет на комфорт жителей и гостей города»
31 мая«Главный архитектор в городе — это второй мэр!»: известные люди рассуждают о градостроительных задачах Набережных Челнов