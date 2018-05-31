Сталлоне снимет фильм о помилованном посмертно боксере Джеке Джонсоне

Съемками фильма займется студия Сталлоне совместно с Metro Goldwyn Mayer Pictures.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне снимет киноленту о первом темнокожем боксере – чемпионе мира в тяжелом весе Джеке Артуре Джонсоне. Об этом пишет «Газета.Ру».



Съемками фильма займется студия Сталлоне совместно с Metro Goldwyn Mayer Pictures.



Чемпионом мира Джонсон стал в 1908 году. В 1913-м он был обвинен в незаконном перевозе женщины из одного штата в другой «в аморальных целях». Джонсон был приговорен к тюремному сроку на год и один день, а в итоге отсидел 10 месяцев.



Неделю назад, 24 мая, глава США Дональд Трамп посмертно помиловал Джонсона. Сталлоне присутствовал при подписании Президентом посмертного помилования Джонсону.

Ранее сообщалось, что Сталлоне выступит в роли режиссера, сценариста и исполнителя главной роли «Рэмбо-5».