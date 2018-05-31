Делегация из Татарстана посетит МСЗ в Европе

Делегация на МСЗ будет организована с целью поддержания конструктивного диалога с населением РТ.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Делегация из Татарстана отправится на один из европейских мусоросжигательных заводов, аналогичных тому, который построят в Казани. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В целях поддержания открытого и конструктивного диалога с населением республики, а также ознакомления с технологией и принципами обеспечения экологической безопасности проекта Хитачи запланирована рабочая поездка в Европу на завод, аналогичный тому, который будет построен в Казани. Идут переговоры по организации экскурсии внутри предприятия», — сказала Галимова.

Она отметила, что поездка, скорее всего, состоится до общественных обсуждений.

«Выбор страны обусловлен тем, что эти страны внедрили раздельный сбор отходов на уровне населения, запустили необходимые производственные мощности и добились нулевого захоронения отходов и полностью отказались от полигонов и свалок», — сказала официальный представитель Кремля.

Она подчеркнула, что приход к таким показателям произошел за довольно продолжительное время.

«В Швейцарии приход к нулевому захоронению занял около десяти лет. Подобный опыт тоже берется за основу. Процесс небыстрый», — заключила Галимова.