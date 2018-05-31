Главное

Татар-информ

31 мая 2018, 12:42

Политика

Лавров пригласил северокорейского лидера посетить Россию

Рекомендуем


Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына состоялась в Пхеньяне.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне пригласил его посетить Россию. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Лавров поделился на встрече, что Президент РФ Владимир Путин ценит слова, которые Ким Чен Ын сказал «по случаю его избрания на очередной президентский срок».

«Он передает вам самый теплый привет и наилучшие пожелания успеха в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с вашим участием», — сказал министр.

«Приезжайте в Россию, будем Вам очень рады», — пригласил глава российского МИД северокорейского лидера.

Следующая новость

В Госсовете предложили проводить Форум молодых законотворцев РТ ежегодно
Новости дня
13:50
«Единый центр уборки» поможет держать ваш дом в чистоте
13:40
Природная вода в озере Комсомольское соответствует экологическим нормам
13:35
Тинькофф рассказал об условиях получения кредита
13:28
В Челнах на заводе Ford Sollers запустили производство автомобиля Ford EcoSport

В Автограде будет организован полный производственный цикл по выпуску компактного кроссовера.

13:15
Тело младенца обнаружили в канализационной трубе в Подмосковье
13:14
Лавров предложил Ким Чен Ыну хранить в новой шкатулке «секретные вещи»
13:05
Телефон скорой помощи в Симферополе перестал работать из-за кражи кабеля
12:58
Жители Осиново и ЖК «Салават Купере» внесли замечания в проект МСЗ

В адрес компании-инвестора проекта поступило более ста обращений по техническому заданию проекта мусоросжигательного завода.

12:55
Рустам Минниханов: Наработки «АК БАРС» Банка станут платформой для выхода на новые рынки

Крупнейший банк республики должен быть на острие цифровых технологий, считает Президент РТ.

12:53
Руководство ХК «Ак Барс» пообещало наказать Ярослава Косова

Хоккеист был задержан инспекторами ГИБДД сегодня утром рядом с «Корстоном».

12:49
Семья погибшей во время урагана в Муслюмово получит 1 млн рублей

Рустам Минниханов поручил Правительству оказать материальную поддержку близким женщины-продавца, погибшей во время вчерашнего разгула стихии.

12:42
Лавров пригласил северокорейского лидера посетить Россию
12:40
Делегация из Татарстана посетит МСЗ в Европе

Делегация на МСЗ будет организована с целью поддержания конструктивного диалога с населением РТ.

12:35
Рустам Минниханов: «Подготовка к зиме – вопрос номер один»

В Доме Правительства РТ обсудили подготовку к отопительному сезону.

12:30
В Челнах появится музей сказок под открытым небом
12:23
Рустам Минниханов одобрил разделение Министерства по делам молодежи и спорту

Окончательное решение о разделении ведомства будет приниматься Госсоветом РТ.

12:16
Назарбаев будет возглавлять Совбез Казахстана до конца жизни
12:07
Судебные приставы Татарстана составили «портрет должника» по алиментам
12:02
«АК БАРС» Банк не будет выплачивать дивиденды по итогам 2017 года

Крупнейший банк республики оставит 756 млн рублей в виде нераспределенной прибыли.

11:58
В Осиново заработала Общественная приемная по вопросам МСЗ

Специалисты могут ответить на вопросы, касающейся экологической безопасности завода.

11:56
Американский журнал сравнил российские истребители Су-35 и Су-57
11:45
Чистая прибыль «АК БАРС» Банка за 2017 год составила 797 млн рублей

Комиссионная прибыль крупнейшего банка РТ выросла на 16 процентов.

11:43
В Казани суд решил снести торговый центр-парковку

Собственник земли и объекта намерен обжаловать решение в суде.

11:43
Уплывший кран с Зеленодольского завода им. Горького вернули на место

Никаких повреждений ни на самом кране, ни на катере, который он задел, не обнаружено.

11:42
Герой России — космонавт поздравил маленьких пациентов РКБ с Днем защиты детей
События

31 мая«Главный архитектор в городе — это второй мэр!»: известные люди рассуждают о градостроительных задачах Набережных Челнов

31 маяАзат Кадыров: «Мы стараемся создать максимум условий для того, чтобы гости Фестиваля болельщиков FIFA в Казани отдохнули и зарядились энергией»

31 маяДень защиты детей в Казани: самые интересные мероприятия, подробная программа

30 мая«Собибор»: а-ля Бондарчук, или Как из интересного материала сделать скучный фильм

30 маяСергей Зиновьев: «Ак Барс» не случайно стал обладателем Кубка Гагарина, здесь все закономерно»

30 мая Стихия в Татарстане: пострадавшие, сваленные деревья, улетевшие крыши, тысячи людей без электричества

30 маяМесяц Рамадан продолжается: как проходит пост у известных татарстанцев?