Лавров пригласил северокорейского лидера посетить Россию

Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына состоялась в Пхеньяне.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне пригласил его посетить Россию. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Лавров поделился на встрече, что Президент РФ Владимир Путин ценит слова, которые Ким Чен Ын сказал «по случаю его избрания на очередной президентский срок».

«Он передает вам самый теплый привет и наилучшие пожелания успеха в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с вашим участием», — сказал министр.

«Приезжайте в Россию, будем Вам очень рады», — пригласил глава российского МИД северокорейского лидера.