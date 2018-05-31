Рустам Минниханов: «Подготовка к зиме – вопрос номер один»

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Фото: president.tatarstan.ru, архив/Михаил Захаров
(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов подготовку к отопительному сезону назвал вопросом номер один и призвал все структуры, задействованные в подготовке к зимнему сезону, всегда быть в боевой готовности и проводить системную работу в этом вопросе. Свои предложения, как улучшить подготовку к зиме, он озвучил в ходе совещания.
В Доме Правительства РТ сегодня обсудили итоги работы организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2017/2018 года и задачи по подготовке к отопительному периоду 2018/2019 года.
Открывая совещание, Премьер-министр республики Алексей Песошин подчеркнул: «В целом прохождение осенне-зимнего периода в рабочем режиме в последние годы показывает, что руководители, как муниципальных районов, так и предприятий и организаций, отвечающих за подготовку тепло-энергетических станций, котельных и всего жилищно-коммунального комплекса относятся к нему с полной ответственностью».
Он также отметил, что подготовка к отопительному сезону в 2017/2018 года была завершена в установленные сроки. Назвал глава татарстанского Правительства и проблемные вопросы. Напомнив о том, что получение паспорта готовности муниципальными образованиями характеризует их готовность к отопительному периоду, Песошин сообщил, что из 45 муниципальных образований РТ 8 не получили паспортов готовности . Это Казань, Набережные Челны, Агрызский, Новошешминский, Спасский, Верхнеуслонский, Елабужский, Альметьевский районы.
Рустам Минниханов, комментируя эту информацию, подчеркнул, что все документы в обязательном порядке должны быть. «Подготовка к зиме – вопрос номер один и мелочей в этом вопросе нет. Это жизнедеятельность, жизнеобеспечение граждан республики», – сказал он.
Президент подчеркнул, что подготовка к зиме должна быть системной. При этом он считает, что должно быть межведомственное взаимодействие. Обращаясь к руководителю Приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову, он предложил инспекторам заранее, задолго до начала пуска тепла проверить организации и дать предписания и предложения по улучшению работы. Президент поставил задачу более оперативно составить муниципальные графики проверок. «Нужно сделать графики и провести подготовительные мероприятия, чтобы мы уже сегодня знали, какой инспектор куда выйдет», – сказал он и добавил, нужно четко скоординировать работу Минстроя, Ростехнадзора и муниципальных образований в этом вопросе.
Глава республики отметил, что проверяющие органы при этом должны не просто ставить задачу оштрафовать, но и подсказать, как исправить ошибку.
Президент Татарстана обратил внимание еще на один вопрос – необходимость проведения разъяснительных работ с населением. Он призвал всех в начале проведения или объявления новых проектов, работ всегда вести активную работу с жителями. В качестве примера он привел ситуацию с Уруссинской ГРЭС.
«Подготовка к зиме – это кропотливая и тонкая работа, которую за один день не сделаешь. Этим вопросом нужно системно заниматься», – заключил Президент.
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