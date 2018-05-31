Рустам Минниханов одобрил разделение Министерства по делам молодежи и спорту

Окончательное решение о разделении ведомства будет приниматься Госсоветом РТ.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею разделения Министерства по делам молодежи и спорту на два ведомства. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Что касается изменения структуры Правительства РТ, такое решение действительно принято Президентом республики. Подтверждаю, такой процесс пошел», — сообщила она.

Галимова отметила, что на ближайшей сессии Госсовета РТ будет внесено предложение от Правительства о разделении министерств. Если большинство депутатов поддержит, то запустится процесс по формированию нового органа исполнительной власти. Вопрос кандидатур на пост руководителей министерств находится на обсуждении.