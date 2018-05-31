Природная вода в озере Комсомольское соответствует экологическим нормам

Источников негативного воздействия и выпуска сточных вод в озеро зафиксировано не было.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Природная вода в озере Коломенское соответствует экологическим нормам, заявили специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ, проведя химический анализ загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Минэкологии РТ поступило обращение о заморе рыбы. Инспекторы ведомства совместно с Управлением Росрыболовства РТ осмотрели водный объект. Осмотр показал, что рыба погибла давно, но из-за низких температур разложение замедлилось. Специалисты уточнили, что причина замора рыбы — промерзание воды в водоеме в зимний период.

Источников негативного воздействия и выпуска сточных вод в озеро зафиксировано не было.

Озеро Комсомольское создано искусственным путем в середине прошлого века, водный объект питается за счет артезианских вод, подведенных по трубам.