Природная вода в озере Комсомольское соответствует экологическим нормам

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Природная вода в озере Коломенское соответствует экологическим нормам, заявили специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ, проведя химический анализ загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в Минэкологии РТ поступило обращение о заморе рыбы. Инспекторы ведомства совместно с Управлением Росрыболовства РТ осмотрели водный объект. Осмотр показал, что рыба погибла давно, но из-за низких температур разложение замедлилось. Специалисты уточнили, что причина замора рыбы — промерзание воды в водоеме в зимний период.
Источников негативного воздействия и выпуска сточных вод в озеро зафиксировано не было.
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