Президент Сирии обвинил Вашингтон в поддержке террористов в стране

Глава страны отметил, что перед Дамаском стоит задача действовать быстрее, чем Запад.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Страны Запада во главе с США, поддерживая террористов, препятствуют политическому процессу и решению конфликта в Сирии, заявил Президент Сирии Башар Асад. Об этом сообщает RT.

Глава страны отметил, что перед Дамаском стоит задача действовать быстрее, чем Запад.

«И я думаю, что в этом мы преуспеваем», — добавил он.