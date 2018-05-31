Чаще всего от алиментов уклоняются мужчины в возрасте от 30 до 42 лет.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Судебные приставы Татарстана составили «портрет должника» по алиментам, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

В рамках акции «Судебные приставы – детям» приставы УФССП по РТ составили «портрет должника» по алиментам.

Так «классическими» неплательщиками стали мужчины, в возрасте от 30 до 42 лет. Таких в Татарстане подавляющие количество – больше 11 тысяч человек. Только 40 процентов из них имеет постоянный официальный доход. В их отношении возбуждено 11 620 исполнительных производств по взысканию долгов по алиментам.

В два с половиной раза меньше должников среди мужчин, чей возраст не превышает 54 лет. Молодых должников еще меньше. Только 2349 исполнительных производств приходится на мужчин, чей возраст колеблется от 18 до 30 лет.

«Старшее» поколение должников по алиментам оказалось самым малочисленным. В отношении мужчин в возрасте от 54 до 66 лет возбуждено чуть меньше 400 производств. Представители этой возрастной категории чаще всего имеют постоянный доход или пенсию, с которых производятся ежемесячные отчисления.

Среди должников по алиментам есть и представительницы слабого пола. Женщин-должниц в пять раз меньше, чем мужчин. Тем не менее, только 20% из них официально трудоустроены. Подавляющая часть неплательщиц ведет асоциальный образ жизни.

Самыми эффективным способом заставить должника платить алименты остается привлечение его к административной ответственности по статье КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и ограничение на использование транспортного средства.