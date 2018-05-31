В Челнах появится музей сказок под открытым небом

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Фото: chelny-izvest.ru
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Этим летом в поселке ЗЯБ Автограда появится тематический сквер – «Тридевятое царство», пишет газета «Челнинские известия».
Идея создания сквера принадлежит специалисту отдела технической эксплуатации «Жилкомсервис» Татьяне Сурковой. Рабочие уже приступили к реализации идеи: из бетона изготавливаются объемные фигуры персонажей русских сказок и произведений Габдуллы Тукая. Территория будет благоустроена на площади 3 тыс. кв. м.
Работы обойдутся управляющей компании в 1,2 млн рублей. Прогуляться в новом уютном городском сквере можно будет в августе.
Помимо Татьяны Сурковой свои идеи по оптимизации работы ЖКХ предложили и другие специалисты на конкурсе молодых работников жилищно-коммунального хозяйства.
Девять участников конкурса представили проекты, которые они уже начали реализовывать в своих компаниях. Так, молодые специалисты подняли вопросы по улучшению работы сантехников и уборщиц, а инженер отдела энергетики и абонентского обслуживания «Жилкомсервис» Иван Кислов предложил проект «Инновационный способ экономии тепловой энергии», согласно которому УК города может сэкономить за отопительный сезон 329,6 млн рублей.
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