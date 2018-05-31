В Челнах появится музей сказок под открытым небом

Идея создания сквера принадлежит специалисту отдела технической эксплуатации «Жилкомсервис» Татьяне Сурковой.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Этим летом в поселке ЗЯБ Автограда появится тематический сквер – «Тридевятое царство», пишет газета «Челнинские известия».

Идея создания сквера принадлежит специалисту отдела технической эксплуатации «Жилкомсервис» Татьяне Сурковой. Рабочие уже приступили к реализации идеи: из бетона изготавливаются объемные фигуры персонажей русских сказок и произведений Габдуллы Тукая. Территория будет благоустроена на площади 3 тыс. кв. м.





Работы обойдутся управляющей компании в 1,2 млн рублей. Прогуляться в новом уютном городском сквере можно будет в августе.



Помимо Татьяны Сурковой свои идеи по оптимизации работы ЖКХ предложили и другие специалисты на конкурсе молодых работников жилищно-коммунального хозяйства.





Девять участников конкурса представили проекты, которые они уже начали реализовывать в своих компаниях. Так, молодые специалисты подняли вопросы по улучшению работы сантехников и уборщиц, а инженер отдела энергетики и абонентского обслуживания «Жилкомсервис» Иван Кислов предложил проект «Инновационный способ экономии тепловой энергии», согласно которому УК города может сэкономить за отопительный сезон 329,6 млн рублей.



30 июня назовут имена победителей лучших инициатив.