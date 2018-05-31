«АК БАРС» Банк не будет выплачивать дивиденды по итогам 2017 года

Крупнейший банк республики оставит 756 млн рублей в виде нераспределенной прибыли.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). «АК БАРС» Банк не будет выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам отчетного 2017 года. Об этом стало известно на годовом собрании акционеров банка.

Там отметили, что 5 процентов чистой прибыли банка (39,8 млн рублей) будут направлены на формирование резервного фонда. При этом остальная прибыль финансового учреждения в размере 756,7 млн рублей должна остаться в составе нераспределенной прибыли.

Кроме того, на собрании избрали совет директоров банка. В его состав вошли 12 человек, в том числе Зуфар Гараев, Талгат Абдуллин и Рустем Загидуллин.