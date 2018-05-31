«АК БАРС» Банк не будет выплачивать дивиденды по итогам 2017 года

Рекомендуем
Фото: Егор Никитин
(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). «АК БАРС» Банк не будет выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам отчетного 2017 года. Об этом стало известно на годовом собрании акционеров банка.
Там отметили, что 5 процентов чистой прибыли банка (39,8 млн рублей) будут направлены на формирование резервного фонда. При этом остальная прибыль финансового учреждения в размере 756,7 млн рублей должна остаться в составе нераспределенной прибыли.
Кроме того, на собрании избрали совет директоров банка. В его состав вошли 12 человек, в том числе Зуфар Гараев, Талгат Абдуллин и Рустем Загидуллин.
Следующая новость
Крупнейший банк республики оставит 756 млн рублей в виде нераспределенной прибыли.
Специалисты могут ответить на вопросы, касающейся экологической безопасности завода.
Комиссионная прибыль крупнейшего банка РТ выросла на 16 процентов.
Собственник земли и объекта намерен обжаловать решение в суде.
Никаких повреждений ни на самом кране, ни на катере, который он задел, не обнаружено.
Проект «Наша семья» позволит каждой семье собрать и сохранить семейную историю в электронном виде.
За женщиной к окончанию смены приехал супруг, когда она подошла к машине, ее накрыло слетевшей кровлей.
Многие проблемные вопросы по подготовке и проведению отопительного сезона можно было бы решить путем проведения образовательных семинаров.
На собрании акционеров крупнейшего банка РТ утвердят годовой отчет и распределят дивиденды.
Несколько молодых людей кидали из окна автомобиля в случайных прохожих шариками с водой.
Площадь пожара составила 25 кв. метров.
Тариф за гигакалорию вырастет на 59 рублей.
Ярослава Косова остановили сегодня утром инспекторы ГИБДД около «Корстона».
В рамках подготовки к отопительному сезону компания заменит 12,5 км теплосетей, 10 котлоагрегатов и реконструирует дымовые трубы.
Микрорайон был полностью обеспечен освещением еще в ноябре прошлого года.
Расстояние от «Казань Арены» до фестиваля составляет около 3,5 км.
В дни матчей Аэроэкспресс между казанским вокзалом и аэропортом будет курсировать ежечасно.
31 маяАзат Кадыров: «Мы стараемся создать максимум условий для того, чтобы гости Фестиваля болельщиков FIFA в Казани отдохнули и зарядились энергией»