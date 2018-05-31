В Осиново заработала Общественная приемная по вопросам МСЗ

Специалисты могут ответить на вопросы, касающейся экологической безопасности завода.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В поселке Осиново начала работать приемная по вопросам специфики мусоросжигательного завода (МСЗ) и его воздействия на экологию. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Она напомнила, что Президентом Татарстана была поставлена задача широкого общественного обсуждения проекта МСЗ. В результате уже проведены встречи с мэром Казани Ильсуром Метшиным и инвесторами.

«Следующий этап — это открытие общественной приемной. Она заработала в этот вторник, 29 мая, в поселке Осиново. Там находится специалист, который готов консультировать всех обратившихся по вопросам специфики завода, по его экологической безопасности», — заявила Галимова.

Обратиться в приемную можно с понедельника по четверг с девяти утра до шести вечера, в пятницу — с девяти утра до пяти вечера. Общественная приемная находится по адресу: пос. Осиново, улица 40 лет Победы, 3.