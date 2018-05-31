Комиссионная прибыль крупнейшего банка РТ выросла на 16 процентов.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Чистая прибыль «АК БАРС» Банка за 2017 год составила 797 млн рублей и выросла на 146 млн рублей по сравнению с показателями 2016 года. Капитал банка вырос на 7,8 млрд рублей и составил более 78 млрд рублей. Также 16-процентный рост сопровождал и комиссионную прибыль банка. Об этом заявил председатель правления «АК БАРС» Банка Зуфар Гараев на годовом собрании акционеров.

Он отметил, что итогам прошлого года российская экономика показала положительную динамику по сравнению с 2016 годом. ВВП страны вырос на 1,5 процента, снизилась инфляция, отмечается рост активности компаний и рост реальных зарплат.

«Но при этом остаются определенные проблемы в сфере реальных доходов населения и финансовых результатов коммерческих компаний», — отметил Гараев.

Ростом всего розничного кредитования докладчик назвал ипотеку. При этом темпы роста кредитования юрлиц оказались невысокими. Среди причин — низкий спрос со стороны качественных заемщиков и ужесточение их подходов к кредитованию.