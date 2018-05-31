В Казани суд решил снести торговый центр-парковку

Собственник земли и объекта намерен обжаловать решение в суде.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Александр Елисеев). Авиастроительный районный суд Казани принял решение снести торговый центр-парковку, расположенный рядом с домом №72 по Дементьева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура района обратилась в суд с требованием о ликвидации незаконного строения.

По мнению надзорного органа, собственник допустил сразу несколько нарушений. Во-первых, получив разрешение на строительство парковки он начал строить торговый центр. Во-вторых, прокуратура установила факт самовольного захвата земли.

«Вид разрешенного использования – под платную автостоянку. А то, что мы видим, это парковка, которая может быть с крышей, с подъемом, одноэтажной, двухэтажной. А автостоянка – приехал и поставил машину. Поэтому мы считаем, что в данном случае нецелевое использование участка», – заявил заместитель прокурора Авиастроительного района Казани Нияз Мотыгуллин.

Суд поинтересовался, почему, не имея разрешения на строительство, собственник принял решение возвести металлические конструкции?

«Конструкции очень дорогие, и они лежали на земле. Была зима, а металл подвержен коррозии. Их нужно было либо везти на завод и покрывать специальным материалом, либо устанавливать. Участок может использоваться как стоянка, на это разрешение есть, но в данный момент участок никак не используется», – отметил собственник Эдгар Сардар.

Сардар отметил, что изначально покупал участок как актив, а не для конкретных целей. В последствии, в группе в социальной сети жители района начала писать о том, что хотели бы видеть здесь торговый центр. Появилось даже название потенциального объекта – торговый центр «Взлетный».

По словам ответчика, поставленные конструкции могут быть впоследствии использованы и для крытой стоянки. Землю он, по собственному признанию, не захватывал, а лишь защитил участок, на котором раньше стоял стихийный рынок. По словам Сардара, разрешение на строительство лишь формальность, а он почти год обивает пороги чиновников, чтобы получить документы.

Третья сторона – представитель городских властей – с этим доводом не согласилась. Эдгар Сардар попросил суд приостановить рассмотрение иска, потому что в настоящее время он обжалует штраф, выписанный ему за нецелевое использование земли.



Тем не менее, суд принял решение рассмотреть иск до конца и встал на сторону прокуратуры. Эдгара Сардара обязали снести конструкции за свой счёт в течение 30 суток после вступления решения в законную силу. За каждый день просрочки он должен будет заплатить 3 тысячи рублей. Сардар намерен обжаловать это решение.