Уплывший кран с Зеленодольского завода им. Горького вернули на место

Никаких повреждений ни на самом кране, ни на катере, который он задел, не обнаружено.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Уплывший из-за сильного ветра кран с зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького вернули на место, рассказал ИА «Татар-информ» источник на предприятии.

«Кран вовремя перехватили, отбуксировали к месту стоянки и перезакрепили швартованными канатами», — рассказал представитель завода.

Из-за урагана плавучий кран оторвало от берега. Машина уплыла и врезалась в пришвартованный небольшой катер, также принадлежащий заводу. Никаких повреждений ни самому крану, ни задетому катеру нанесено не было. Единственное — на катере повреждено лако-красочное покрытие, которое будет восстановлено уже сегодня, отметил собеседник агентства.